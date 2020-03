APRAS orienta supermercados a limitarem quantidade de produtos por cliente

Com o medo de que os supermercados possam vir a fechar em determinado momento da pandemia, muitos consumidores estão apavorados, esvaziando as prateleiras e fazendo estoque de alimentos. Em muitos estabelecimentos, a oferta de itens básicos como feijão, arroz, macarrão, leite e outros produtos já sumiram das gôndolas.

Preocupada com a possibilidade de muitos consumidores ficarem sem alguns itens básicos de alimentação, a Associação Paranaense de Supermercados emitiu um comunicado, orientando os supermercados a limitarem quantidade de produto por consumidor, caso seja necessário. A associação afirma que, no momento, não existe risco de desabastecimento nas lojas, pois as indústrias estão trabalhando normalmente para manter o fornecimento dos produtos aos brasileiros.

A APRAS recomenda que a iniciativa de limitar a compra seja adotada quando o supermercadista perceber que o consumo exacerbado de uns, possa acarretar a falta de alguns produtos para os outros. Os supermercados fazem parte de atividade essencial e vão continuar funcionando normalmente.

Ainda de acordo com a entidade, a situação só pode se complicar caso o vírus se alastre e os funcionários das indústrias fiquem impossibilitados de trabalhar, o que vai diminuir a produção e a oferta de produtos. Por isso, faz um apelo aos consumidores para que não estoquem produtos, que utilizem o bom senso nas compras e que pensem no bem coletivo.

