Aprovados em prova para agentes de saúde e de endemias devem comparecer à Prefeitura imediatamente. Veja a lista

A Prefeitura de Araucária divulgou na noite desta sexta-feira, 20 de março, edital contendo o nome dos aprovados no processo seletivo para contratação de agentes de saúde e de combate a endemias que deverão comparecer imediatamente à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP) para começar a trabalhar.

A antecipação da convocação é mais uma medida tomada pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini para prevenção, contenção e enfrentamento ao coronavírus.

A SMGP fica anexo ao prédio da Prefeitura. Os convocados (veja relação abaixo) devem entrar em contato a partir das primeiras horas de segunda-feira, 23 de março, para agendar sua entrega de documentos. Os telefones disponibilizados são os 3614-1429, 3614-1426, 3614- 1432 ou 3614-7806. Também é possível entrar em contato pelo whatsapp. Os telefones são 3614-7806 ou 3614-1426.

OS aprovados precisarão levar os seguintes documentos: a) Cédula de Identidade; b) No caso de sexo masculino: comprovante de quitação com o serviço militar; c) Carteira de Trabalho; d) diploma e/ou certificado de conclusão do curso.