Araucária abre inscrições para concurso público na área de Saúde

Foto: divulgação

A Prefeitura de Araucária informou por meio de seu site oficial, nesta quarta-feira, 26 de março, a abertura das inscrições do concurso público para diversos cargos na área da saúde. Conforme o edital nº 045/2020 publicado hoje, estão disponibilizadas as seguintes vagas: Farmacêutico (4); Médico Pediatra (2); Neurologista (1); Ortopedista (1); Sanitarista (1); Médico do Trabalho (1); Endocrinologista (1); Oftalmologista (1); Otorrinolaringologista (1); Técnico em Patologia Clínica (1).

Também estará sendo realizado cadastro de reserva, para convocação de acordo com a necessidade, de médico Alergologista; Cardiologista; Plantonista; Angiologista Vascular; Generalista; Geriatra; Neurologista Pediátrico; Reumatologista e Urologista . Os salários estão previstos no edital. As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br até às 23h59 do dia 21 de abril de 2020.

O edital do concurso prevê que a seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva. O prazo de validade do concurso é de dois anos e pode ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura.

No edital também consta que “não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos” e que “o candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas no Edital e nas demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br” ou seja, é de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações.

A prova está prevista para ocorrer em Curitiba em data provável de 17 de maio. Mas as informações serão confirmadas no site da inscrição. O edital contém todas as informações sobre inscrições, requisitos, atribuições, provas e outros detalhes. Saiba mais: https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3730/

Texto: PMA

