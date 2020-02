Araucária abrirá inscrições para teste seletivo de estagiários

O Diário Oficial de Araucária publicou nesta sexta-feira (07) o edital nº 25/2020 com as informações sobre o novo processo seletivo para cadastro de reserva com objetivo de preencher vagas de estágio na Prefeitura de Araucária. O processo é uma parceria entre a Prefeitura e o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR). As vagas de estágio não obrigatório são em nível Médio, Pós Médio e Superior. O candidato deve ter no mínimo 16 anos na data da inscrição. As inscrições, de 17/02 a 12/03, serão gratuitas e exclusivamente pelo site do CIEE: cieepr.org.br .



O processo seletivo será executado, aplicado e corrigido pelo CIEE/PR. A prova objetiva está prevista para o dia 29 de março em local a ser divulgado via Diário Oficial do Município e site do CIEE.



Todas as informações sobre áreas, requisitos, áreas de atuação, conteúdo da prova estão no edital do teste seletivo. O edital também informa que “não serão fornecidas, em hipótese alguma, informações suplementares, além do constante do presente Edital, quer seja via telefone, e-mail, ou por qualquer outro meio”. É importante que candidato leia todo o edital.



O prazo de validade do processo seletivo, conforme o edital, será de 01 ano, contado a partir da data de homologação de seu resultado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Os candidatos que já tiveram contrato de estágio junto a Prefeitura de Araucária, se aprovados neste processo seletivo, poderão ser convocados dentro da ordem classificatória para cumprir o período de estágio que falta para completar 24 meses.