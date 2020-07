Araucária acaba de ganhar uma franquia da Bem Seguros e Créditos

As dívidas costumam trazer muita dor de cabeça para as pessoas. Por isso, é sempre bom colocar a vida financeira em ordem, e a dica é recorrer a um empréstimo. E para aqueles que não contraíram dívidas, mas querem investir seu dinheiro em um bom negócio, a sugestão são os consórcios. A franquia Bem Seguros e Créditos pode ser uma aliada importante, seja qual for a opção. A empresa, considerada uma das mais promissoras em soluções financeiras de consignados, empréstimos, consórcios e seguros do país, com mais de 15 anos no mercado, agora está presente em Araucária, sob o comando da empreendedora Ruth Deverecki.

“Decidimos investir na franquia da Bem Seguros e Créditos, que tem credibilidade no mercado, para atender os araucarienses que buscam por empréstimos pessoal e consignado, financiamento e refinanciamento de imóveis e veículos, consórcio tradicional e contemplado e ainda seguros residenciais, empresariais, de vida, e de automóveis. Entre as modalidades de seguros, além das tradicionais, estão a agrícola ou para agronegócios e a de equipamentos eletrônicos e portáteis. Na parte de consórcios, tem o de serviços, que pode ser utilizado em tratamento estético, como por exemplo uma cirurgia plástica. A franquia trabalha com parceiros muito bem conceituados no ramo e nossos clientes tem a vantagem de poder resolver tudo em um único lugar. Ainda podemos cobrir orçamentos”, explica Ruth. Ela lembra que a franquia atende um público formado por empresas, pessoa física, INSS, famílias de todas as classes.

A seguradora pertence ao grupo ZNTT, que detém em sua bagagem mais de 15 anos de experiência na franchising nacional e internacional, com a implantação de mais de 1.000 lojas em 30 países, se tornando assim, um grupo sólido e referência no mundo empresarial. “Importante lembrar que o consórcio é um investimento e os juros aplicados no mesmo, são menores do que os juros de um financiamento comum”, exemplifica a empreendedora.

Na pandemia

Durante esse período de pandemia, a franquia da Bem Seguros e Créditos de Araucária está atendendo por telefone, WhatsApp e Facebook, passando o máximo possível de informações, para solucionar todas as dúvidas dos clientes. A corretora fica na rua Major Sezino Pereira de Souza, 888, sala 1, Centro, ao lado da Copel e os contatos podem ser feitos pelo WhatsApp 99801-0458 ou no 3797-2374.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1220 – 09/07/2020