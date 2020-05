Araucária, cidade boa para morar e trabalhar

Você já cogitou se mudar para Araucária? A cidade tem o nome da árvore ícone do Paraná tem se transformado em um caminho cada vez mais buscado por diversos paranaenses e outros moradores. A cidade é faz parte da região metropolitana de Curitiba,e é considerado um dos locais que mais possui oportunidades de crescimento nos últimos tempos.

A região é vista como industrial, a cidade tem multinacionais, ou seja, há uma grande oferta de emprego. Atualmente a região possui cerca de cento e trinta mil habitantes, é indicada como uma das regiões com mais ofertas de emprego no estado do Paraná. Além disso, possui diversas moradias que oferecem segurança e qualidade de vida. Se você está procurando casas para alugar em Araucária, não irá se decepcionar, pois a maioria possui todos os pré-requisitos necessários para uma família e também para aqueles que desejam morar sozinhos.

Conheça os grandes destaques da cidade:

Alguns de seus moradores são de origem polonesa, russos e alemães. Portanto, a herança cultural da região é bem diversificada e rica. A cidade surgiu em 1876, e no começo era chamada de povoado de Tindiquera, porém logo teve o nome que conhecemos hoje. A região se tornou industrial devido a fundação de uma refinaria durante a década de 70. E a partir daí, seu desenvolvimento continuou sempre em grande escala e expansão. A cidade é bastante receptiva nos negócios, é possível começar seu seu próprio negócio. Há dois anos atrás, Araucária ganhou prêmio de Destaque Estadual do Sebrae devido aos seus projetos de estímulo a novos empreendimentos e negócios locais.

Residir em Araucária pode ser um bom investimento. No ano passado o projeto “Avançaraucária” atestou a sua capacidade local para se transformar em referência nacional em inovação. Nos anos de 2017 e 2018, a região foi indicada como a melhor cidade do Brasil para se viver. Na pesquisa em questão foram avaliados 15 itens, dentre eles:

⦁ Educação;

⦁ Saúde;

⦁ Segurança;

⦁ Saneamento básico;

Além disso, o transporte público, é diferente de outras cidades, pois enquanto as demais aumentam os seus preços em Araucaria há diminuição no valor da passagem. E os benefícios devem crescer ainda mais.

Se você ainda tem dúvidas é ideal analisar o quanto essa mudança será boa para você e a sua família. Uma vantagem de morar na região metropolitana de Curitiba é sem dúvidas o valor dos imóveis. O preço médio de um imóvel nas regiões metropolitanas da capital é de R$ 180.000, já em Curitiba o mesmo imóvel pode custar cerca de R$600.680. Isto que eles são considerados imóveis “super econômicos”. Morar em uma cidade que possui diversas oportunidades de trabalho e de investimentos é algo que a maioria das pessoas desejam. Além disso, a sua localização é privilegiada, pois é próxima da capital, isso coloca mais vantagens e mais praticidade no seu dia a dia, principalmente na locomoção.

Outra dica importante, é sempre pesquisar as imobiliárias em Araucária para não cair em possíveis golpes de donos de imóveis. As imobiliárias contam com profissionais qualificados que podem te ajudar a encontrar a casa ideal. Além disso, as imobiliárias fornecerem o contrato de aluguel, onde ambas as partes firmam um compromisso para a segurança de todos. O mesmo acontece quando se trata de compra de imóvel ou até mesmo terrenos.

São muitas opções de imóveis na cidade, uma escolha diferenciada, mas que proporciona inúmeras possibilidades de terrenos à venda em Araucária. Com um terreno você pode escolher cada canto da sua casa. Há inúmeras vantagens em se comprar um terreno em qualquer localização, pois pode se tornar um investimento mais tarde. Uma das vantagens dessa opção é a chance de fazer a planta conforme as necessidades da sua família ou do seu negócio. Assim, será feito tudo sob medida. Outro fator extremamente positivo é que, quando você adquire o terreno e constrói sua casa, isso acaba agregando valor ao imóvel. Quando pesquisamos valores de imóveis para comprar nota-se que as regiões mais centrais da cidade possuem propriedades com valores mais altos, até mesmo absurdos. Mas, você pode encontrar um excelente terreno, a palavra chave para isto é: pesquisa.

Cidades como Araucária que se expandem rapidamente, é mais fácil encontrar bons terrenos em lugares excelentes sem que custem valores altíssimos. Além disso, outro fator positivo de comprar um terreno e construir do seu jeito é que a economia pode ser maior. Pois, direcionar a própria obra permite que você já adquira itens, acabamento e móveis de acordo com seu gosto pessoal e de acordo com o seu bolso. O ideal nestes casos é procurar por promoções, pra isso a internet pode ser sua aliada. Outra questão é que quando você faz o projeto da sua própria casa e acompanha o passo a passo da obra, sabe o tipo de material que usou, confiando na qualidade dos materiais e mão de obra, além de pode ver como a instalação de cada item é feita. Sendo assim, é possível ter absoluta certeza de que seu sonho está sendo construído com qualidade e segurança para você e sua família.

Agora que você conhece todas as vantagens de morar em Araucária, sabe as opções disponíveis chegou a hora de pesquisar. Não feche acordo com o primeiro negócio que aparecer, confira os preços de cada localidade, as condições do imóvel. Além disso, verifique a vizinhança, converse com um dos moradores para saber se é comum ter festas no bairro, a criminalidade, entre outros fatores básicos para garantir a segurança da sua família.

Foto: PMA

Texto: Fernanda Britto