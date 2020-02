Araucária Clube de Campo está aberto para receber novos sócios

Ao longo dos seus 27 anos de fundação, o Araucária Clube de Campo continua sendo uma referência na cidade quando o assunto é lazer e diversão para toda a família. Oferecendo vários atrativos, o local sempre atraiu muitos sócios, porém, no final do ano passado, diante da redução do seu quadro associativo e das dificuldades em administrar a estrutura, já que a diretoria exerce um trabalho voluntário, surgiu a proposta de arrendamento.

“O clube sempre teve suas contas pagas em dia, mas naquele momento achamos que o arrendamento seria uma ideia interessante, pois não teríamos despesas e ainda receberíamos um aluguel, sem contar que o sócio não pagaria nada nos eventos. Não deu certo, porque, infelizmente, tivemos alguns problemas com o arrendatário e decidimos voltar ao comando do clube”, comentou Alberto Alberto Mário Silva Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.

Com a retomada da administração por parte da diretoria, o Araucária Clube de Campo voltou a ser como era antes, atendendo apenas aos sócios, disponibilizando toda sua estrutura. Os únicos espaços que podem ser utilizados por não sócios são os dois salões de festa, mediante locação para determinados tipos de eventos como casamentos, aniversários, confraternizações e corporativos.

Estrutura

Atualmente o clube conta com duas piscinas, dois campos de futebol, quadra de vôlei, ampla área verde, quiosques, churrasqueira coberta com capacidade para 50 pessoas e dois salões de festa, sendo um deles com capacidade para aproximadamente 130 pessoas e o outro, com uma área de 900 m², banheiros modernos, palco de 60 m², cozinha industrial, camarim, com capacidade para 450 pessoas sentadas.

Serviço

Se você deseja se tornar um sócio do Araucária Clube de Campo ou locar um dos salões para o seu evento, entre em contato pela página do facebook “Araucária Clube de Campo”. O endereço do clube é Rodovia do Xisto, Km 161, Bela Vista.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1199 – 13/02/2020