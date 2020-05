Araucária começa a entregar “Cartão Comida Boa” nesta quarta-feira

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Assistência social (SMAS), informou que começará a entregar o “Cartão Comida Boa” a partir de quarta-feira, 13 de maio, conforme mês de aniversário do beneficiado. Instituído pelo decreto estadual 4570/2020, o Cartão Comida Boa é um programa estadual de auxílio emergencial à pessoa física economicamente vulnerabilizada em decorrência da emergência de saúde pública causada pela infecção humana pelo novo coronavírus. Podem ter direito a esse benefício para a compra de produtos da cesta básica de R$50 pessoas inscritas no Cadastro Único. Microempreendedores individuais (MEIs), contribuinte individual do INSS e trabalhadores informais também podem ter direito mediante autodeclaração.

Conforme a SMAS, a entrega dos cartões funcionará mediante data de nascimento do beneficiado. Na quarta, 13, será para nascidos nos meses de janeiro e fevereiro; na quinta-feira, 14, nascidos em março e abril, sexta-feira, 15, nascidos em maio e junho, segunda-feira, 18, nascidos em julho e agosto, terça-feira, 19, os nascidos em setembro e outubro, quarta-feira, 20, nascidos em novembro e dezembro. A orientação é para que compareça apenas uma pessoa da família, preferencialmente o responsável familiar do Cadastro Único, que se evite levar crianças e idosos como acompanhantes; o responsável deve levar RG e CPF; o uso de máscara é obrigatório; todos devem manter distanciamento de, no mínimo, 2 metros.

A SMAS informa que já existem pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único e que estão previamente selecionadas pelo Governo Estadual e cumprem o critério estabelecido no decreto. No caso das que não possuem Cadastro único, há uma cota limitada de cartões para esse perfil. O cartão será recarregável automaticamente por mais duas vezes. Os pré-selecionados pelo Governo Estadual para receber o cartão podem acessar o endereço http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/beneficiarios.php

Em Araucária, os pontos de entrega e horários serão os seguintes:

– CRAS Boqueirão: Rua Miguel Graboski, nº 380 – Tropical – (41)3905-6855. Horário de entrega (segunda a sexta-feira): das 10h às 16h30.

– CRAS Califórnia: Rua Beija Flor, nº 1531 – Califórnia (Praça do CEU) – (41)3905-6172. Horário de entrega (segunda a sexta-feira): das 8h30 às 16h30;

– CRAS Centro: Avenida Brasil, nº 379 – Centro – (41)3901-5057. Horário de entrega (segunda a sexta-feira): das 10h às 16h30;

– CRAS Costeira a entrega acontecerá no Adolescentro Costeira: Rua das Camélias, nº 317 – Campina da Barra – (41)3901-5274. Horário de entrega (segunda a sexta-feira): das 8h30 às 16h30;

– CRAS Industrial a entrega será no Adolescentro Industrial: Rua Gralha Azul, nº 2293 – Industrial – (41)3901-5447. Horário de entrega (segunda a sexta-feira): das 08h30 às 16h30;

– CRAS Thomaz Coelho: Rua Eduardo Sobânia, nº 235 – Thomaz Coelho – (41)3901-5310. Horário de entrega (segunda a sexta-feira): das 10h às 16h30;

– CRAS Tupy: Rua Jardineira esquina com a Narcisos, – Campina da Barra – (41)3901-5333. Horário de entrega (segunda a sexta-feira): das 10h às 16h30;

– UAS CSU entrega será no Centro de Convivência do Idoso: Avenida Nossa Senhora dos Remédios, nº 1073 – Fazenda Velha. Horário de entrega (segunda a sexta-feira): das 08h30 às 16h30.

Os estabelecimentos que aceitam o “Cartão Comida Boa” em Araucária constam no endereço eletrônico: http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/comercio.php

Texto: PMA

Foto: Freepik