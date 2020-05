Araucária confirma 11 novos casos do novo Coronavírus; total de positivos vai a 34

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) divulgou nesta segunda-feira, 18 de maio, por meio do boletim epidemiológico, 11 novos casos confirmados de Coronavírus em moradores do município. De 23 casos, conforme o informado na sexta-feira, 15, agora o número sobe para 34 casos confirmados: 18 homens e 16 mulheres. É importante destacar que todos esses novos casos já são considerados recuperados, pois cumpriram o prazo de tratamento. O número total de recuperados em Araucária já chega a 28 pessoas; 17 casos aguardam resultado de exame e há 6 moradores que estão no período de tratamento. Não há registro de óbito por Covid-19.

Conforme a SMSA, este salto de casos positivos de Covid-19 deve-se, principalmente, a um caso pontual que foi monitorado pela Saúde em um alojamento de trabalhadores na cidade. Com a grande aglomeração de pessoas no alojamento e algumas pessoas com sintomas, a equipe de saúde realizou, há algumas semanas, testes para fins epidemiológicos.

JÁ RECUPERADOS

Pacientes que são testados pelo método sorológico e que no momento da coleta do sangue não apresentam mais sintomas e que já tenham se passado mais de 14 dias do início dos sintomas são considerados recuperados. Isso ajuda a explicar também o salto no número de recuperados. Por meio de teste sorológico, que verifica se há um ‘histórico’ (resposta imunológica) no corpo em relação ao Covid-19. Este tipo de teste é utilizado para verificar a situação de pacientes com alta suspeita clínica para o novo Coronavírus, mas com resultado do teste molecular (RT-PCR) negativo ou que não passaram por este teste na época em que estavam com sintomas.

CENTRO ESPECIAL

O Centro Especial de Combate ao Coronavírus Sandra Maria Aparecida Ribeiro abriu as portas na última sexta-feira (15), em Araucária, exclusivamente para atendimento de moradores com sintomas de síndromes gripais e problemas respiratórios, o que inclui os casos suspeitos do novo Coronavírus (Covid-19). O Centro funciona 24 horas e tem por objetivo principal evitar que casos considerados leves e moderados evoluam para um quadro mais grave.

A presença de sintomas como tosse, febre alta, dores no corpo e dificuldade para respirar é um alerta para verificar se é necessário procurar atendimento neste Centro. Nos casos em que os sintomas forem mais graves (como a respiração já comprometida) a orientação é que, em vez de tentar ir por conta ao Centro, o serviço do SAMU seja acionado (telefone 192). É importante esclarecer que, no caso de crianças com sintomas de síndrome gripal, o atendimento continua sendo no Pronto Atendimento Infantil (PAI) e para as gestantes (que também apresentem sintomas de síndrome gripal) ocorre no Hospital Municipal de Araucária (HMA). Outra orientação importante é que a UPA continua a atender normalmente as outras situações de urgência e emergência que não estejam vinculadas a sintomas gripais.

DISK CORONA

Antes de buscar atendimento direto no Centro, o morador também pode ter orientações sobre sintomas e atendimentos relacionados ao novo Coronavírus por meio do Disk Corona. O atendimento telefônico com profissionais da saúde ocorre pelo número 0800-6425250 (ligação gratuita), das 7h às 19 horas, todos os dias).

TEMPOS DIFERENTES

A divulgação dos casos positivos tem ocorrido em tempos diferentes quando se compara os números dos municípios e a divulgação do Estado. Os municípios estão divulgando os números mais atuais e o Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, tempos depois, divulga as informações repassadas pelos municípios. Logo, não se trata de erro de informação e sim de tempos diferentes de divulgação. A Prefeitura de Araucária tem realizado suas divulgações com base nos números fornecidos pela SMSA. Mas é importante perceber que há meios de comunicação que estão seguindo as publicações do Estado para suas divulgações.

