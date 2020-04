Araucária confirma primeiro caso de coronavírus na cidade

A Prefeitura de Araucária informou na manhã desta quarta-feira, 1 de abril, que uma moradora da cidade testou positivo para coronavírus. A informação aparecerá oficialmente no boletim que será divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no final desta tarde.

Ao que se sabe, a pessoa que testou positivo é do sexo feminino e pode ter tido contato com alguém infectado durante uma reunião de trabalho, em Curitiba, na qual havia pessoas de outras partes do Brasil.

O isolamento dessa mulher ocorreu logo quando começou a apresentar sintomas de uma síndrome gripal, seguindo os protocolos de saúde. A determinação do isolamento é justificada pelos sintomas e não depende de aguardar o resultado do teste. Ela ficou em isolamento em Curitiba, chegou a ser internada por agravamento do quadro, e hoje está em isolamento em Araucária, onde está sendo acompanhada por equipe de saúde local.

O caso em questão não é do morador da cidade que foi diagnóstico em Verê, no sudoeste do Estado. Esta situação ainda está sendo apurada pela Prefeitura junto com a SESA para verificar se ele será anotado como pertencente a Araucária. Se isto acontecer, teremos dois casos confirmados para coronavírus de residentes aqui.