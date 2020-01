Araucária EC e Regatas está na Segunda Divisão do Paranaense

Para a felicidade geral da diretoria, jogadores, equipe técnica e, principalmente dos torcedores, o Araucária EC e Regatas vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2020 – Segundona. Agora é oficial! Com a desistência do Arapongas EC, 2º colocado na 3ª Divisão de 2019, o time da casa, 3º colocado, foi convocado pela Federação Paranaense de Futebol – FPF para assumir a vaga. A possibilidade do acesso à 2ª Divisão já vinha sendo cogitada, porém, o clube só recebeu o comunicado oficial na tarde desta terça-feira, 22 de janeiro. O destino conspirou a favor do Araucária que, por merecimento, deveria ter ficado entre os classificados, já que protagonizou uma campanha brilhante e chegou invicto até as semifinais, perdendo, infelizmente, apenas o jogo decisivo, que garantiria o acesso.

Após a notícia da convocação, o próximo passo do time, que acreditava que este ano seria apenas de treinamentos e adaptações, é acelerar os trâmites administrativos e as reuniões preparatórias para a competição. A reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 2ª Divisão – Temporada 2020 acontece nesta quinta-feira, dia 23, às 15h30, na Av. Herbert Neal, 148, bairro Santa Quitéria.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Emanoel Santos

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020