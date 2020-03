Araucária EC se apresenta no CT da SM Sports

Nesta terça-feira, 3 de março, o time do Araucária Esporte Clube se apresentou no Centro de Treinamento – CT da SM Sports, em Londrina. A equipe deverá ficar treinando o mês todo por lá, até a estreia na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, que será no dia 5 de abril, contra o Maringá. Depois disso o clube deverá vir para Curitiba.

A parceria com a SM Sports será mantida, apesar do impasse do gestor do Londrina, Sérgio Malucelli, que ainda decide se permanece ou não no comando daquela equipe. O contrato com o Araucária já foi firmado e deverá valer pelos próximos quatro anos.

Com a parceria, o dirigente levou o técnico Silvinho, que estava no sub-19 do Londrina e era auxiliar-técnico de Alemão no Paranaense. Além disso, alguns jogadores do Tubarão vão para o Araucária, como os atacantes Devid, Wellisson e João Guilherme, que era conhecido como Mosquito e foi inscrito no estadual pelo time alviceleste.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: divulgação

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020