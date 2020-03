Araucária ECR estreia na Segundona Paranaense no dia 5 de abril

O Araucária Esporte Clube e Regatas vai estrear na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol – Segundona no dia 5 de abril, mesmo dia em que a bola começa a rolar pela competição. O primeiro jogo será contra o Maringá FC, às 15h30, no Estádio Regional Willie Davids, na cidade do adversário. O Cacique terminou a Terceirona invicto, acabou caindo na decisão por pênaltis frente ao Andraus, porém, conseguiu a vaga após o pedido de licença do Foz do Iguaçu.

Apesar de ser um time novo, o Araucária já possui um aporte financeiro e uma estrutura digna de clubes da primeira divisão, o que o torna um dos favoritos ao acesso. O momento ainda é de ajustes na equipe, mas é cogitado que a diretoria mantenha a atual comissão técnica e terá como gestor o empresário e dirigente esportivo Sérgio Malucelli.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020