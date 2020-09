Araucária ECR poderá estrear na Segundona Paranaense em setembro

Na segunda-feira, 24 de agosto, a Federação Paranaense de Futebol realizou uma reunião virtual, onde definiu os detalhes finais para a disputa do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2020 – Segundona. A competição, que inicialmente deveria ter começado em abril, foi adiada devido à pandemia da Covid-19, e a nova data prevista é para o dia 27 de setembro. O arbitral da competição já tinha acontecido antes da paralisação dos trabalhos da FPF, por isso, a reunião desta semana foi apenas para fazer adequações do campeonato aos novos protocolos.

A estreia do Araucária ainda não tem data definida e nem o estádio onde acontecerá a partida, mas seu primeiro adversário já é conhecido: será o Maringá FC. Para esse retorno em campo, o time contará com a experiência do técnico Ari Marques, que havia saído e agora volta para comandar a equipe durante a Segundona, e tentar conduzi-la à elite do futebol paranaense.

Jogos

As partidas do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2020 serão realizadas nas quartas-feiras e aos domingos. A exemplo do Campeonato Paranaense da 1ª Divisão, não haverá acesso de torcedores aos jogos. A FPF ressaltou que no dia 14 de agosto, recebeu resposta do diretor do Departamento de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Dr. Christiano Souto Puppi, e do Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Dr. Ronaldo Lima Santos, que após considerações sobre o tema e momento de pandemia, reforçaram que não há oposição à alteração do regulamento. Quanto aos atletas, seguindo todos os protocolos pré-determinados, passarão por testagem contra a Covid-19 antes de iniciarem os preparativos para a competição.

Futsal

A equipe de futsal do Araucária também tem estreia prevista no Campeonato Paranaense nas Segunda Divisão – Série Bronze. Porém, há uma incerteza da participação do time, já que o protocolo exige a testagem de todos os atletas com relação à Covid-19, e até o momento, não há disponibilidade de recursos.

O primeiro jogo está marcado para o dia 5 de setembro, contra o Fazenda Futsal, às 18 horas, no Ginásio Joval de Paula Souza.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Emanoel Santos

Publicado na edição 1227 – 27/08/2020