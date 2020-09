Araucária Futsal/SMEL não jogou na estreia mas entrará em campo no próximo sábado

Futsal enfrenta percalços, não jogou a primeira partida, mas está preparado para estrear na Série Bronze. Foto: divulgação

Apesar de não ter jogado na estreia do Campeonato Paranaense de Futsal – Série Bronze por conta de problemas com a testagem dos atletas para Covid 19, o time do Araucária Futsal/SMEL segue firme na competição. Na primeira partida, que seria contra o Fazenda Futsal, a equipe acabou perdendo por W.O., mas pretende recuperar os pontos perdidos no próximo sábado, 26, quando jogará contra o CAC Cantagalo/Ativa Sport, às 20h30, com local a ser definido.

Para esta partida, os atletas já estão fazendo os testes e à medida que os resultados vão saindo, eles se juntam aos demais nos treinos coletivos. “Estamos confiantes que todos os nossos atletas vão testar negativo e estarão aptos a entrar em campo no final de semana. Apesar das dificuldades que enfrentamos até agora, nossas expectativas para este primeiro jogo são as melhores possíveis”, disse o treinador Eder Bueno.

Por conta da pandemia do coronavírus, os torcedores estão impedidos de marcar presença nas arquibancadas do ginásio, mas poderão torcer de casa mesmo, enviando vibrações positivas para o time.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1231 – 24/09/2020