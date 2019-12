Araucária ganha sua 1ª clínica particular para atendimentos de urgência

Quem mora em Araucária e tem plano de saúde ou possui condições de pagar uma consulta sempre reclamou da falta de uma clínica particular que pudesse procurar num caso de urgência. Esta falta de opção obriga essas pessoas a terem que procurar uma unidade em Curitiba ou a sobrecarregar ainda mais os pronto atendimentos públicos de nossa cidade.

Se você já passou por uma situação assim, saiba que esse problema tem data para terminar: 7 de março de 2.020. É quando inaugura a Clínica São Vicente, a primeira da cidade habilitada para atendimentos de urgência, tanto adulto como pediátrico. A unidade foi construída num ponto estratégico do município, a rua São Vicente de Paulo, a poucos metros do Colégio Júlio Szymanski.

Além dos atendimentos de urgência, a Clínica São Vicente irá oferecer diversos tipos de consultas e procedimentos eletivos. Com mais de 1.000 metros quadrados de área construída, a clínica foi erguida respeitando todos os critérios de acessibilidade exigidos pela legislação e contará com equipamentos de última geração. Um deles é um RAIO-X totalmente digital, que não existe hoje em Araucária. Haverá ainda aparelho de ultrassonografia, eco-cardio, doppler, eletrocardiógrafo e uma laboratório de análises clínicas integrado ao espaço. A Clínica ainda possui estacionamento próprio e uma área de fisioterapia voltada para a reabilitação dos pacientes.

Idealizado pelo médico araucariense Emerson Albertasse, a Clínica São Vicente teve cada um de seus espaços pensado para que o profissional médico e o corpo de enfermagem possam executar o melhor trabalho possível e o paciente e sua família sejam acolhidos humanamente num momento de saúde fragilizada. “Estamos entregando a comunidade araucariense um espaço habilitado para atendimentos de urgência e eletivos com a melhor infraestrutura da cidade. Mas também estamos montando uma equipe de ponta. Profissionais com experiência, que atendem em hospitais de referência no Paraná e que vão prestar o melhor atendimento possível a quem nos procurar”, destaca Emerson.

Horário de atendimento

Ainda de acordo com Emerson, o projeto prevê que, num futuro próximo, a Clínica atenda urgências 24 horas por dia, porém inicialmente o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 7h às 22h e sábado e domingo das 13h às 19h.

Foto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1194 – 19/12/2019