Araucária inscreve trabalhadores de saúde, segurança pública e assistência social assintomáticos para pesquisa sorológica

Com o objetivo de estimar a proporção de trabalhadores das áreas de saúde, segurança pública e assistência social que apresentam anticorpos contra o vírus que causa a Covid-19, a Prefeitura, juntamente com a Unifacear, realizará uma pesquisa com início ainda em agosto. Todos os quase 5 mil participantes dessa pesquisa se inscreverão voluntariamente e não podem ter tido manifestação de sintomas relativos à Covid-19 nos últimos 15 dias.

É importante esclarecer que esta ação é uma investigação de saúde e não uma testagem para diagnóstico de Covid-19, algo que já está ocorrendo em Araucária para as pessoas que apresentam sintomas. A testagem da pesquisa terá quatro fases (a primeira é no período de 24/08 a 28/08) e a coleta será no Laboratório Municipal em dia e horário agendados pelo trabalhador selecionado.

Todos esses trabalhadores selecionados para a pesquisa serão informados sobre os objetivos do estudo, riscos e benefícios. Os candidatos a participar da pesquisa deverão preencher um formulário eletrônico (CLIQUE AQUI) sobre seu trabalho e questões de saúde. Além disso, deverão concordar com o Termo de Consentimento Livre e Informado (TCLE). Para ter acesso ao formulário é necessário fazer o login ou cadastrar-se.

A relação de trabalhadores que podem ser voluntários nesta pesquisa de saúde é grande. A lista inclui, entre outros, os médicos, enfermeiros, dentistas, médicos veterinários, psicólogos, nutricionistas, técnicos e auxiliares em radiologia, motoristas de ambulância, socorristas, assistentes sociais, guarda municipal e policiais. Auxiliares administrativos e de serviços gerais (que atuam em áreas de saúde, segurança pública ou assistência social) também podem ser candidatos a participar da pesquisa. A relação completa está no texto do projeto.

RESULTADOS

O trabalhador terá acesso ao resultado mediante uso de login e senha que serão fornecidos na ocasião da coleta. O trabalhador participante da pesquisa terá acesso ao laudo do teste por meio on-line e, caso o resultado tenha sido positivo, será orientado a entrar em contato com o Disk Corona (0800 6425250) para agendamento de consulta médica. O serviço do Disk Corona também poderá entrar em contato com esse trabalhador para agendar a avaliação médica no Centro Especial de Combate ao Coronavírus Sandra Maria Aparecida Ribeiro. Os testes que apresentarem resultado positivo para os anticorpos serão obrigatoriamente notificados para o serviço municipal de saúde e dependendo da situação verificada na avaliação médica poderá ser indicado isolamento domiciliar.

DÚVIDAS

Para esclarecer dúvidas ou saber sobre o desenvolvimento da pesquisa basta entrar em contato pelo Disk Corona 0800-642-5250 ou com o pesquisador Alexandro André Radin pelo número (41) 3614-1717, ou ainda pelo e-mail: [email protected] .

Texto: PMA