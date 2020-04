Araucária já registrou 16 homicídios no primeiro quadrimestre deste ano

Os dois homens assassinados no sábado, 4 de abril, na rua Dos Compadres, na ocupação irregular da Favorita, bairro Capela Velha, já foram identificados. As vítimas são o pedreiro Joelson José Ferraz, 37 anos, e o porteiro Douglas Cais Sansão. O dois foram mortos por disparos de arma de fogo, dentro da casa de um deles. Sobre o crime, a Delegacia de Polícia de Araucária disse que ainda não tem pistas dos assassinos.

Este foi o segundo crime registrado na primeira semana deste mês de abril, com três vítimas fatais. São números que preocupam porque, conforme um levantamento feito pelo Jornal O Popular, desde o dia 1º de janeiro deste ano até a presente data, Araucária já registrou 16 assassinatos. No mesmo período (1º de janeiro a 30 de abril) de 2019, foram registrados 18 assassinatos, lembrando que abril ainda tem 22 dias pela frente.

Do total de crimes registrados nos quatro primeiros meses do ano (até 8 de abril), oito ocorreram na região do bairro Capela Velha, três no Thomaz Coelho, dois no bairro Iguaçu, dois na área rural. Os bairros Barigui, Campina da Barra e Costeira (divisa com a Caximba, em Curitiba), registraram um homicídio cada.

Publicado na edição 1207 – 09/04/2020

Foto: Marco Charneski