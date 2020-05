Araucária perde o desportista Tião Santos

O cenário esportivo de Araucária amanheceu de luto. O desportista Sebastião (Tião) Santos, 53 anos, faleceu na manhã deste sábado, 9 de maio, em decorrência de complicações causadas pela diabetes, doença que foi diagnosticada há cerca de três anos. Tião vinha enfrentando uma rotina incessante de consultas, exames, curativos e muitos remédios. Recentemente também precisou amputar um dos pés por conta da doença, e estava bastante debilitado. A doença, que afastou Tião da sua grande paixão, também o deixou em um estado depressivo.

Ele passou por várias etapas no mundo do futebol, atuou como jogador, técnico, radialista e colunista esportivo, deixando uma trajetória marcante. Em 1983 jogou pelo antigo Pinheiros, hoje Paraná Clube, depois atuou como técnico dos times do Araucária FC, Columbia, União Ipês e Grêmio Liquigás. Foi colunista de jornais no município e também atuou como radialista na Rádio Iguaçu.

Sua morte causou muita comoção, e nas redes sociais, dirigentes de clubes, atletas e todas as pessoas envolvidas com a carreira de Tião, além de familiares e amigos, prestaram suas últimas homenagens ao desportista. “Não há palavras ou gestos capazes de aliviar uma dor tão grande quanto esta. Pedimos que Deus, em sua plenitude bondade, possa confortar o coração de todos os familiares. Um grande amigo, sentiremos saudades. Deus leva as pessoas que amamos, mas não leva as boas lembranças, essas irão ficar guardadas em nossos corações”, disse um dos companheiros de gramado de Tião.

“Descanse em paz nosso grande amigo e eterno professor Tião, infelizmente estava em um sofrimento enorme. Você foi uma pessoa maravilhosa e com certeza agora está em um bom lugar. Ficaremos com as lembranças boas de você”, lamentou outro amigo.

Texto: Maurenn Bernardo