Araucária perde o pastor Sudeslande Farago, da IEDAR

A cidade acordou mais triste na manhã desta sexta-feira, 3 de julho, com a notícia da morte do pastor Sudeslande Farago Andrade, de 82 anos. Ele estava internado no Hospital Costantini, em Curitiba, e seu sepultamento acontece ainda na manhã de hoje. Sudeslande foi consagrado pastor em 1989, e foi em fevereiro de 1993 que ele veio para Araucária, onde assumiu o comando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e comandou mais de 20 congregações.

Na sua vida pastoral, foi dirigente da Congregação do Santa Quitéria, Vila Leão, Vila Nossa Senhora da Luz, Vila Isabel, Capão Raso, Planta Capão Raso, Vila Santo Antonio, Vila São Carlos, abriu o trabalho no Tatuquara e Fazenda Rio Grande.

Pastoreou a igreja em São Mateus do Sul, de 1980 a 1985, e a igreja de Lapa, de 1985 a 1993. Também serviu por dois anos como superintendente na Superintendência de Administração Ministerial e Congregações em Curitiba.

A morte do pastor Sudeslande causou muita comoção entre os membros da IEDAR e outras congregações, e em toda a comunidade, pois ele era uma pessoa bastante querida na cidade, e sempre se dedicou em pregar o Evangelho.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação