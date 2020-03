Araucária recebe 2ª ambulância nova em menos de um mês

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMSA), adquiriu uma nova ambulância, que atenderá os serviços da saúde na cidade. Esta é a segunda ambulância entregue em menos de um mês ao município. A entrega do veículo foi realizada nesta segunda-feira, 30 de março, no Paço Municipal, e contou com a presença de representantes da Saúde.

A nova conquista que irá integrar a frota municipal é uma Renault Master furgão adaptada para ambulância, adquirida através do Incentivo Financeiro de investimento para aquisição de equipamentos de urgência e emergência, para a Rede Paraná Urgência do Governo do Estado. A ambulância possui equipamentos necessários para a condução adequada no transporte de pacientes. O investimento foi de R$ 215.236 sendo a ambulância R$184 mil e os equipamentos internos no valor de R$ 31.236.

O secretário municipal de saúde, Carlos Andrade, destacou que o veículo foi um grande ganho para o município e para os cidadãos “A ambulância vai contribuir muito principalmente para os serviços de urgência e emergência, permitindo que o município ofereça agilidade na área de saúde com mais qualidade e eficiência”, pontuou.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly