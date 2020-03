Araucária recebe nova ambulância para os serviços de Saúde

O município, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMSA), adquiriu uma nova ambulância para atender os serviços da saúde na cidade. A entrega do veículo foi realizada na manhã de terça-feira, 10 de março, em frente a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), localizado no Complexo São Vicente e contou com a presença de representantes da Saúde.

A nova conquista é uma ambulância Mercedes-Benz Sprinter, um investimento no valor de R$ 180 mil, através do Ministério da Saúde, que integrará a frota municipal. A ambulância possui equipamentos necessários para a condução adequada no transporte de pacientes que precisam de suporte especial. Em breve o município receberá mais uma unidade de ambulância do modelo Renault Master furgão adaptada para ambulância, totalizando um investimento de R$ 395.236,00.

Texto: PMA

Foto: divulgação