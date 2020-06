Araucária registra 1º óbito causado pelo novocoronavírus

A Prefeitura de Araucária informou neste domingo, 7 de junho, que a cidade registrou o primeiro óbito de uma moradora local causada pelo novo coronavírus.

O falecimento de Márcia Aparecida dos Santos, 50 anos, moradora do bairro Thomáz Coelho, aconteceu ontem (6). Ela teria manifestado os primeiros sintomas da doença na semana do dia 5 de maio e estava internada em Curitiba.

Em seu perfil oficial no Facebook, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) lamentou o ocorrido. “Enquanto prefeito de Araucária reforço as orientações feitas por nossa equipe. Fiquem em casa na medida do possível, reforcem a higiene das mãos e utilizem máscara. Nós não medimos esforços para que possamos vencer essa batalha contra o coronavírus, mas hoje mais do que nunca ficou claro, precisamos que cada cidadão faça sua parte”, pontuou.