Araucária registra 2ª morte causada pelo novo coronavírus

A Secretaria de Estado da Sáude (SESA) confirmou na tarde deste sábado, 13 de junho, a morte de mais um morador de Araucária pelo novo coronavírus.

O dado consta do boletim epidemiológico deste sábado, que registra também 141 casos confirmados de COVID-19 entre moradores de Araucária e outros 49 com amostras em investigação.

Conforme apurado pelo O Popular, o araucariense vitimado fatalmente pelo novo coronavírus morava no bairro Vila Angélica. Com 77 anos, A.S., era do sexo masculino e empresário. Ele estava internado desde o dia 25 de maio no Hospital Vita Batel e faleceu na sexta-feira (12), sendo sepultado no Cemitério Vila Angélica.