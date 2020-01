Araucária registra o primeiro homicídio do ano

No domingo, 12 de janeiro, Araucária registrou seu primeiro homicídio do ano de 2020. A Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de agressão física na rua João Luczyszy, no bairro Capela Velha, mas quando chegou ao local, José Francisco Iunditsch, 65 anos, já estava em óbito. A vítima tinha um corte profundo na cabeça, e o corpo estava todo ensangüentado. Também havia muitas marcas de sangue por toda a casa, onde a equipe policial encontrou apenas o corpo de José caído no chão, sem nenhuma testemunha presente. O filho da vítima chegou após o fato e não soube informar o que teria acontecido com o pai.

A Criminalística esteve no local e o Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo. Segundo informações da equipe da perícia, tudo indica que José tenha sido vítima de um homicídio, por golpes de objeto cortante.