Araucária tem mais um caso positivo de coronavírus. Paciente está internada

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) divulgou na manhã desta sexta-feira, 3 de abril, que um novo caso de coronavírus foi confirmado na cidade.

É a segunda residente em Araucária a testar positivo para o Covid-19. Trata-se de uma mulher de 47 anos, que está internada em Campo Largo por apresentar agravamento do quadro clínico por ter dificuldade respiratória. Este caso reforça a importância de que pessoas com sintomas gripais fiquem isoladas. A suspeita é de que ela pode ter sido infectada pelo filho, que apresentou sintomas leves dias depois de participar de um evento de aniversário de criança na família.

Além desses dois casos, também houve um terceiro morador do município que testou positivo. Este caso, porém, nos boletins da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) foi atribuído a Verê, no sudoeste do Estado.

Ainda conforme a SMSA, somente a partir de 20 de março é que todo caso de pessoa que passou a apresentar sintomas gripais virou ‘suspeito’. O filho da paciente apresentou sintomas leves antes dessa data e não precisou de mais cuidados. Ele também não se enquadrou nos critérios para fazer o teste; já que a prioridade no teste para o novo Coronavírus, conforme protocolo de saúde, é para aqueles que apresentam sinais mais graves. A mulher infectada teve o quadro agravado por ter diabetes (fato que ela desconhecia). Pessoas com comorbidades, como é o caso de diabetes, estão mais vulneráveis a agravamento da doença.

A SMSA alerta que aglomerações, como eventos de família, podem ser uma oportunidade de transmissão do vírus por pessoas que talvez nem tenham sintomas. Além do jovem, uma prima dele também apresentou sintomas gripais leves após o aniversário. Familiares já foram orientados pela equipe de Saúde de Araucária e estão em isolamento. A família também não tem histórico de viagens para locais com grande número de casos da doença e relatou que não teve contato com pessoas dessas localidades.

DISK CORONA

Tem dúvidas sobre o Coronavírus, sobre sintomas ou isolamento, por exemplo? Ligue para o 0800-6425250 (ligação gratuita) e fale com profissionais habilitados da área de Saúde (entre eles, médicos e enfermeiros). O atendimento telefônico está à disposição das 7h às 19 horas, todos os dias da semana.