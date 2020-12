Araucária tem o maior centro de distribuição de suplementos da região metropolitana

Compartilhe esta notícia

A empreendedora Karina Mansano assumiu a New Street e com determinação, tirou a empresa da crise e a fez expandir. Foto: Marco Charneski

Após 10 anos no segmento, a New Street se consolidou no mercado e se tornou a primeira distribuidora de suplementos alimentares de Araucária, com distribuição de seus produtos para todo o Brasil. O projeto do novo Centro de Distribuição foi apresentado aos clientes e parceiros essa semana, através de uma publicação nas mídias, e teve uma excelente repercussão, segundo a empreendedora Karina Mansano, proprietária da empresa. “Estou muito feliz e realizada com tudo que estamos vivendo. Apesar de todas as adversidades e por ser um ano atípico, a New Street se tornou extremamente resiliente para enfrentar momentos turbulentos desde 2015, quando comprei a loja. Na época, a mesma enfrentava inúmeras dificuldades financeiras. E não me envergonho de contar nossa história, pelo contrário, tenho orgulho da nossa superação. Poderíamos ter fracassado, mas o desejo de toda a equipe sempre foi o de fazer a diferença, e conseguimos”, comemora Karina.

Ela lembra ainda que o processo de recuperação da empresa foi doloroso, desde o momento em que a situação crítica foi apresentada aos colaboradores. “Falamos a eles sobre o tamanho do problema, mas ao mesmo tempo, apresentamos um plano de recuperação, e incentivamos todos, dizendo que seria possível dar a volta por cima, mas que isso exigiria que todos se doassem ao máximo. Nos surpreendemos, porque eles se jogaram de cabeça. Foi a experiência mais incrível que já vivi, a de ver todo mundo se empenhando ao máximo para reverter a crítica situação da empresa. Hoje posso afirmar com certeza que, de todo esse movimento, nasceu uma nova New Street, com uma força inabalável”, relembra a empreendedora.

A New Street tem duas lojas, uma na rua Miguel Bertolino Pizzato 1174, em frente a academia P1 Fitness. Foto: Marco Charneski

Karina assumiu a loja com uma bagagem de 10 anos de experiência no segmento de suplementos alimentares. Ela trabalhava em uma indústria de Minas Gerais, a NeoNutri, onde criou uma extensa rede de contatos, dos quais sempre recebeu apoio, inclusive para fornecer produtos, apenas dando sua palavra de que iria reverter o cenário nada favorável da New Street. E assim o fez, reergueu a empresa. “Só tenho a agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim, e são muitas nem dá pra citar aqui, porque não haveria espaço”, brinca ela. Os agradecimentos se estendem também aos clientes fiéis, que estão juntos desde o começo, e aos que foram conquistados ao longo dos anos. “Uma forma de agradecer é sempre trazer a eles o que há de melhor no mercado”, disse.

Novidades

A New Street acaba de fechar uma sólida parceria comercial com a empresa líder do segmento no Brasil, a Integralmedica, e passou a trabalhar com todas as linhas de produtos da marca, entre elas uma linha exclusiva que foi lançada para praticantes de Crossfit e outra para Veganos, que já estão disponíveis nas lojas e na distribuidora. “Acredito que estamos fazendo um trabalho nunca visto em Araucária, temos uma equipe de vendedores treinados para passar orientações aos clientes, contamos com nutricionista nas lojas físicas, temos um espaço que quinzenalmente traz conteúdos relacionados à nutrição e saúde e uma equipe de marketing sempre engajada para lançar campanhas promocionais para nossos clientes. Na distribuição contamos com frota própria para atendimento da região metropolitana de Curitiba, e em no máximo em 24 horas, conseguimos abastecer os lojistas. É uma força tarefa incrível de toda nossa equipe”, comentou.

Karina, que é especialista em marketing e vendas, afirma que para 2021 já tem planos de abrir mais um canal de vendas e consolidar ainda mais a New Street no mercado de suplementos.

Serviço

Além do centro de Distribuição, que é utilizado para armazenar e despachar as mercadorias para todo o Brasil, a New Street possui duas lojas físicas, uma localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres 1877, ao lado da academia Dont Stop, e outra localizada na Rua Miguel Bertolino Pizzato 1174, em frente a academia P1 Fitness.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020