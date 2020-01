Araucária terá audiência pública sobre proibição de fogos de artifício com efeitos sonoros

Foto: Marco Charneski

No dia 28 de janeiro Araucária realizará uma audiência pública cujo tema será a proibição de fogos de artifício com efeitos sonoros, tema que vem sendo bastante debatido atualmente. A proibição da utilização desse tipo de artifício visa evitar transtornos a bebês, idosos, pessoas com autismo, e animais. A audiência acontece na Câmara de Vereadores, a partir das 18 horas, e será aberta a toda a comunidade.

Proteção animal

E nesta quinta-feira, dia 16, acontece uma reunião sobre proteção animal no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, a partir das 9h30. O evento também é aberto à participação da comunidade e debaterá assuntos pertinentes as ações e projetos em prol da causa animal, que deverão ser colocados em prática neste ano.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020