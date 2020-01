Araucariense disputa campeonato de futsal na Croácia

O futuro do jogador de futsal Rafael Stocker na carreira esportiva, tem tudo pra ser promissor. Com apenas 22 anos o jovem araucariense já disputou campeonatos importantes em várias cidades da região Sul do Brasil, e agora seu chute será em terras estrangeiras. Isso mesmo! Ele está na Croácia, onde vai jogar essa temporada pelo clube MNK Uspinjača Gimka, na disputa da Liga Croata. Sua estreia será no dia 14 de fevereiro, no segundo turno da competição.

Ele conta com orgulho que o convite para defender o time daquele país foi fruto de muito trabalho e dedicação, do apoio do seu empresário Seven Sports e, principalmente, dos seus pais Dilmar e Clarice, que foram importantes nessa decisão. “Meus pais são minha inspiração, como pessoa e profissionalmente. Se hoje consegui realizar o sonho de estar aqui, de jogar fora do país, devo isso a eles. Estou vivendo uma grande oportunidade”, comemorou.

O jovem já está inserido em uma rotina pesada de treinos no MNK, e após a participação no campeonato, sua estadia na Croácia está prevista até maio deste ano.

Carreira

Rafael Stocker começou sua carreira jogando no Araucária Futsal, onde ficou por quatro anos, jogando nas categorias sub-15 e sub-17. Nessa época foi eleito atleta do ano e campeão dos Jogos da Juventude. Em 2015 jogou no Monte Sião de Paranaguá, em 2016 no AGF Guaíba do RS, em 2017 defendeu o ACBF Carlos Barbosa, onde foi campeão da Supercopa e Libertadores, em 2018 jogou no AEU Uruguaianense e em 2019 defendeu os clubes Marreco e Joaçaba, sendo campeão catarinense por este último.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020