Araucarienses ministraram oficinas em evento na UFPR

A professora Ana Caroline Pscheidt e sua ex-aluna Silvia Gonçalves Silva, estão empenhadas na criação de um projeto de Robótica para Mulheres, e dentro desse propósito, estão angariando informações, trocando experiências e buscando parcerias, para colocar a ideia em prática. Em 11 de fevereiro, quando se comemorou o Dia Internacional das Mulheres e Meninas das Ciências, elas participaram do evento “Meninas nas Exatas: por elas para todos”, organizado pela UFPR, onde ministraram duas oficinas. A primeira teve como tema “Indústria 4.0 e a Sustentabilidade”, voltada aos alunos do ensino médio. “Nessa oficina os participantes foram desafiados a solucionar um problema de sustentabilidade, a partir dos conceitos da indústria 4.0., e usando sensores e motores, construíram uma solução”, explicou a dupla. A segunda oficina, voltada aos alunos do curso superior, teve como tema “Gamificando o conteúdo com Scratch”, onde os participantes aprenderam uma ferramenta para criar seus próprios jogos e poder ensinar com eles.

Por trabalharem com tecnologias educacionais, Ana e Silvia se inscreveram para participar do evento na UFPR, e foram selecionadas para ministrar as oficinas. “Já fizemos um curso gratuito de robótica para professores. Também estamos produzindo conteúdo para popularização de ciências. Tudo com o objetivo de divulgar as tecnologias educacionais como a Robótica Educacional, as linguagens de programação e a ciência, para que elas estejam cada vez mais presentes em sala de aula. Sabemos como é caro para um professor fazer um curso extra para se capacitar. E também é caro para as escolas manterem projetos de tecnologias educacionais. Então, estamos em busca de apoio para oferecer cursos e oficinas gratuitamente para uma parcela mais carente”, explicam.

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020