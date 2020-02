Araucarienses participarão de corrida, caminhada e passeio ciclístico no aniversário da cidade

Na próxima terça-feira, 11 de fevereiro, dia do aniversário de 130 anos de Araucária, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), promove um evento esportivo para toda a comunidade, com corrida, caminhada e passeio ciclístico. As três atividades vão acontecer no período da manhã, com saída do Parque Cachoeira. A inscrição para quem quiser participar poderá ser feita na hora.

A programação inclui ainda recreação para crianças (das 9h às 11h) e sorteio de bicicletas e outros brindes. A corrida terá distâncias de 7 e 10 km e saída às 7h30, do Parque Cachoeira. A caminhada terá percurso de 4km e saída às 8h30. Também às 8h30 ocorrerá a saída do passeio ciclístico, com percurso de 10km. Mais informações pelo fone (41)3614-7900 (SMEL).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020