Asfalto no Jardim Ipês está atrasado e empreiteira já foi notificada

Obras estão paradas e o poeirão está irritando os moradores do bairro. Foto: Marco Charneski

Moradores do Jardim Ipês estão impacientes com as obras de pavimentação que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, está realizando no bairro. Segundo eles, os serviços estão se arrastando e já deveriam ter sido concluídos. “Quando a gente pergunta o motivo da demora a Prefeitura alega que a responsabilidade é da empreiteira, que está tendo dificuldades financeiras, já a empreiteira não se posiciona. E esse impasse deixa a gente sem resposta e sem a obra. Se não me falha a memória, na placa estava que a entrega era para o mês de fevereiro”, reclamou um dos moradores.

Outra moradora disse estar ciente que a intenção era ajudar os moradores, mas aconteceu o contrário. “A gente já tinha asfalto e agora tiraram o velho e deixaram essa bagunça. Faz muito tempo que não chove e estamos sofrendo muito com o pó”, observou.

A Secretaria Municipal de Obras (SMOP) esclareceu que a empresa já foi notificada e que, conforme a própria justificou à Prefeitura, a obra será finalizada sem atraso. O recurso para a obra é via Caixa Econômica Federal. A SMOP disse que está sempre à disposição dos moradores para esclarecimentos, basta entrarem em contato pelo telefone 3614-7480.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1231 – 24/09/2020