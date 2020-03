Associação de moradores do bairro Estação está arrecadando produtos para doações às famílias da comunidade

Em meio à pandemia de coronavírus, iniciativas de solidariedade começam a surgir no munícipio. A associação de moradores do bairro Estação está arrecadando produtos de limpeza e higiene para doarem aos moradores carentes da comunidade. “Vamos fazer a nossa parte, se cada um ajudar com um pouco vamos conseguir assistir todas as famílias da região nesse momento tão difícil”, explica a presidente.

As doações podem ser entregues na quarta-feira, na sede da associação, localizada na rua Lírio Boneto, n° 291, Jardim Itália, próxima ao campo de futebol do bairro, das 14h ás 17h.