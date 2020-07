Atendimento presencial na Agência do Trabalhador está temporariamente suspenso

Os serviços realizados presencialmente no prédio da Agência do Trabalhador de Araucária/SINE estão suspensos desde quinta-feira, 2 de junho, e a previsão é que só voltem a ocorrer no dia 9 de julho. A decisão segue recomendação da Vigilância Sanitária após a ocorrência de um caso positivo de Covid-19 entre os funcionários. Todos esses funcionários estão sendo monitorados. Esse afastamento de contatos próximos segue o mesmo protocolo de saúde utilizado nas empresas. O objetivo é evitar contágio entre colegas de trabalho; que são contatos próximos.

O SINE, que ainda estava com alguns atendimentos presenciais, orienta que dúvidas sobre seguro-desemprego podem ser esclarecidas via e-mail [email protected] ou [email protected]. Já a verificação de vagas de emprego, pode ser feita pelo site Emprega Brasil – CLIQUE AQUI ou pelo aplicativo Sine Fácil. A carteira de trabalho não é mais emitida de maneira impressa na maioria dos casos, então para primeira carteira ou nova via, é necessário baixar a Carteira de Trabalho Digital no celular. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp: (41) 3643-4180 ou (41) 3642-4691.

PROCON

O Procon Araucária, que fica na mesma sede, já estava tendo seus atendimentos mais on-line desde o início da pandemia e segue o padrão virtual. O Procon possui o e-mail [email protected] e também pode ter dúvidas esclarecidas pelo site https://consumidor.gov.br.

ESCLARECIMENTO

A Saúde esclarece que o risco de transmissão é mínimo quando o atendimento rápido segue as normas de higiene e proteção (máscara e distanciamento). Mas se algum trabalhador tiver dúvidas pode ligar para o Disk Corona para esclarecê-las. O telefone é 0800-6425250 (ligação gratuita), das 7h às 19 horas, todos os dias.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly