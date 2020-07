Atividades remotas do Aula Paraná retornam nesta quarta

As atividades remotas do Aula Paraná, videoaulas e salas do Classroom, serão retomadas nesta quarta-feira, 29 de julho, quando termina o recesso escolar para os 1,07 milhão de alunos do ensino fundamental e médio da rede estadual.

Neste dia será retomada a programação inédita de videoaulas dos três canais digitais de TV aberta, do Youtube e do aplicativo Aula Paraná. Os alunos do Paraná também voltam a receber as atividades nas salas de aula virtuais, que devem ser respondidas diariamente pelos estudantes no Google Classroom.

CURSOS SEMESTRAIS

Já o retorno das atividades remotas para os cursos semestrais oferecidos pela rede estadual de Educação será no dia 3 de agosto (segunda-feira).

AULA PARANÁ

O Aula Paraná é a solução de aulas não presenciais desenvolvida pelo Governo do Estado para dar continuidade ao calendário escolar durante a pandemia.

São cinco ferramentas desenvolvidas para chegar aos estudantes e professores de todas as realidades do Paraná:

3 canais digitais e gratuitos de TV aberta, capazes de atingir regiões com 10,5 milhões de paranaenses;

Canal do Youtube com mais de 28 milhões de visualizações e 320 mil inscritos;

Salas virtuais do Google Classroom, por onde são feitas as interações entre alunos e professores. Ao todo são mais de 10 milhões de interações no mural e mais 10 mil meetings diários entre estudantes e professores;

Aplicativo Aula Paraná para celulares, com mais de 930 mil downloads, que dá acesso de internet gratuitos aos estudantes para que possam acompanhar videoaulas e salas virtuais do Classroom;

Atividades e materiais impressos para estudantes sem acesso as tecnologias digitais, como TV ou internet.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Pamella Rosa