Atleta de Araucária é convocado para jogar em Portugal

No próximo dia 3 de agosto, o jogador de futsal Rafael Stocker, 22 anos, embarca para mais um sonho na sua carreira de atleta. Ela viaja para Portugal, no Leste Europeu, atendendo ao convite para jogar em um time daquele país. Por questões contratuais, o nome do clube ainda não pode ser divulgado. “Foi uma honra receber este convite. Viajo empolgado para mais este desafio. Quando chegar lá, terei que respeitar 14 dias de quarentena e então devo começar a acertar os detalhes da contratação. Quanto aos treinos, não sei como serão, diante da pandemia”, disse o araucariense.

No início do ano passado Rafael jogou em um time da Croácia, onde disputou a Liga Croata, pelo clube MNK Uspinjača Gimka. Depois voltou para o Brasil, e foi contratado pelo Coronel Futsal, na cidade de Coronel Vivida. Essa semana ele se despediu do time do interior do Paraná, onde recebeu vários elogios de dirigentes do clube e de colegas de campo, após aceitar o convite do time português. “Foi uma importante experiência defender o Coronel Futsal, aprendi muito”, comentou o jogador.

Rafael também já vestiu a camisa do Araucária Futsal, onde jogou nas categorias sub-15 e sub-17. Jogou no Monte Sião de Paranaguá, no AGF Guaíba do RS, defendeu o ACBF Carlos Barbosa, jogou no AEU Uruguaianense e também defendeu os clubes Marreco e Joaçaba.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020