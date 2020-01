Atleta faz “vaquinha” online para participar de ultramaratona

Depois de participar de oito ultramaratonas, o araucariense Alessandro Rodrigues se prepara para mais uma. Desta vez o objetivo é um percurso de 230km, na Cassino Ultra Race, a maior ultra de praia do mundo, que acontece nos dias 24 a 27 de setembro, nas areias entre a Barra de Rio Grande e Barra do Chuí, no Rio Grande do Sul. Para realizar o sonho, o atleta está fazendo uma vaquinha online, já que as despesas com inscrição, passagens e hospedagens são muito altas. Quem quiser contribuir, o endereço é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ultramaratona-cassino-230km.

“Sempre faço rifas, mas esse ano resolvi fazer esta vakinha online. E desde já agradeço a todos que sempre me apóiam e que, com certeza, vão me ajudar a realizar este sonho”, convida o atleta. Mais informações poderão ser obtidas pelo whatsapp (41) 9 9696-3605 ou no instagram @ale_ssandro_rodrigues.

Esta será a sexta edição da Cassino Ultra Race 230k, uma prova realizada em um ambiente que integra superação e determinação ao conteúdo do atleta. O percurso é percorrido em uma praia onde as mudanças climáticas são inesperadas.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020