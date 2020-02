Atletas da AFFA/Araucária tem chances no Corinthians

Três jovens atletas da equipe AFFA/Araucária estão vivendo momentos de ansiedade desde o último final de semana. Eduardo Henrique, 11 anos, Thalis Gabriel, 12 anos e Abraão Cardoso, também de 12 anos, participaram de um teste no Corinthias, em São Paulo, que garante vaga para as categorias de base do clube paulista. O trio foi selecionado por um olheiro do time, durante a Cruzeiro Cup – Copa Interestadual de Futebol, que aconteceu entre os dias 21 e 26 de janeiro, na cidade de Cruzeiro, em São Paulo, na qual a AFFA foi vice-campeã.

O teste no Corinthias aconteceu entre os dias 10 e 14 de fevereiro, e a resposta se os garotos foram aprovados ou não deverá ser divulgada nos próximos dias. Os atletas viajaram acompanhados pelos professores Rodrigo Marins e Marcelo Staron e dos pais. “Tivemos a chance de ver de perto o trabalho feito pelos avaliadores do clube. Independentemente do resultado, foi um grande aprendizado e uma oportunidade que certamente marcará a vida dos nossos atletas. A AFFA Araucária tem essa missão, de criar oportunidades às crianças e jovens que fazem parte de suas escolas, para que possam ir em busca do sonho de se tornarem atletas profissionais”, comentou Rodrigo. Ele também agradeceu aos pais, por estarem sempre apoiando seus filhos.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020