Atletas da Top Brands subiram no pódio do Circuito Popular de Corridas

Os atletas Cristiano e Márcia Mantovani, da equipe Top Brands Suplementos, fizeram bonito na 1ª etapa do Circuito Popular de Corridas 2020, que aconteceu no dia 1º de março, no Parque Tingui, em Curitiba. Márcia foi campeã na categoria Cadeirantes e Cristiano ficou em 3º lugar na sua categoria.

O circuito compreende três etapas, com um ranking anual, onde serão premiados os melhores atletas de 2020.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação