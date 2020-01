Atletas de Araucária mandam bem e vão para o pódio na corrida de Morretes

Atletas das equipes Rodrigues e do grupo de treino Unidos e Fortes representaram muito bem a cidade de Araucária na prova 15Km de Morretes, que aconteceu no domingo, 26 de janeiro, com percursos de 7 e 15km, este último com travessia pelo rio. Segundo eles, a corrida foi desafiadora, com sol quente e ruas com muitas pedras, exigindo uma atenção maior por parte dos corredores.

Solange Krubrak foi a 4ª colocada geral nos 7km, Josiane Cortes ficou em 5 geral nos 15km e Edmilson 5º geral nos 7km. Rosinha Garcia ficou em 1º na categoria, e Alcides e Bárbara em 2º nas suas categorias. Também participaram da prova os atletas Lucas Garcia, Ana Paula de Oliveira, João Carlin Padilha, Valéria Schroeder da Silva, Wilmer da Silva, Maykon Alves, Alcides Fernandes de Lima, Léia Martins Silva, Márcio José Estimiano, Caio Flávio Macedo Pinheiro, Duda Gaspar, João Gaspar Junior, Eliezer de Souza, Edilson Soares, Odair Ribeiro, Leomar Gergout, Murilo Brizola, Marcos José, Raquel Ferreira, Alaércio José, Raquel Cordeiro, Erick Rodrigo, Cristian, Sebastião e Jocilei Fernandes.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020