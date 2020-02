Atletas de Araucária são premiados no Melhores do Ano da Smelj Curitiba

Mais de 300 pessoas acompanharam a cerimônia de premiação “Melhores do Ano 2019”, da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), de Curitiba. O evento aconteceu na noite do dia 19 de fevereiro, no salão de atos do Parque Barigui, onde foram entregues troféus aos atletas vencedores das etapas do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Prefeitura de Curitiba.

Entre os premiados estavam três araucarienses, que foram destaque nas provas do circuito do ano passado: Wisnei Alves Ferreira (3º colocado na categoria 40 a 44 anos) e Márcia Mantovani (campeã categoria Cadeirantes), da equipe Top Brands Suplementos; e Tatiane Joslin (campeã categoria Deficiente Auditivo), da Equipe Rodrigues. O trio comemorou a conquista e creditou o troféu ao trabalho focado em resultados e à dedicação nos treinos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020