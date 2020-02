Ato solidário de aluno araucariense chama a atenção na volta às aulas

A Escola Municipal Silda Sally Wille Ehlke, localizada no Jardim Fonte Nova, publicou em suas redes sociais, antes da volta às aulas, um ato exemplar de um de seus ex-alunos. Gabriel, de apenas 12 anos, entregou seus uniformes antigos, de forma voluntária, para que a instituição pudesse doar aos novos alunos que por ventura não tivessem condições de adquirirem um novo.

A atitude, que foi parabenizada por diversos comentários e compartilhamentos de usuários na rede, ajuda a conscientizar outras famílias a incentivar seus filhos a abrirem mão das peças que já não servem mais para outras crianças.

Com o crescimento dos jovens, a vida útil dos uniformes escolares é curta, portanto, os pais sempre contam com esse gasto no começo dos anos letivos. Normalmente, um conjunto simples, contendo uma camiseta, uma calça e um agasalho não saem por menos de R$100 a R$150, sem contar os materiais e outras peças que podem ser necessárias durante as aulas. Doações como essas são frequentes em colégios particulares da capital, e com a ação de Gabriel, pode passar a se tornar comum em Araucária também.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1199 – 13/02/2020