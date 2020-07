Audiência Pública para apresentação da LDO acontecerá terça-feira

O município de Araucária realizará mais uma audiência pública virtualmente, visando minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus, nesta terça-feira, 21 de julho. Nela será apresentado o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A audiência será transmitida pelo site da PMA às 15h. (CLIQUE AQUI PARA ABRIR O LINK).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Ela orienta a elaboração dos orçamentos fiscais e investimentos do poder público. Cada LDO é elaborada com base no orçamento do ano anterior.

