Aula Paraná segue o modelo ideal recomendado pela Unesco

Ensino à Distância (EaD) do Governo do Estado – o Aula Paraná, segue o modelo ideal da Unesco, órgão para educação vinculado à ONU, para manter a boa qualidade de ensino no período de isolamento social do novo coronavírus.

Publicado há uma semana, o documento Coalizão Global de Educação defende a implantação de multiplataformas para facilitar o acesso de ensino ao estudante, fornecendo apoio no ensino e suporte para quem não tem acesso.

No site da rede de apoio criada pela Unesco é possível encontrar inclusive uma lista de soluções EaD que podem ser utilizadas por escolas, professores e estudantes ao redor do mundo. São ferramentas e aplicativos para diversos tipos de uso como aulas à distância, para avaliação e entrega de atividades, webconferências e até mesmo cursos digitais.

Entre as dezenas de soluções apresentadas pela Unesco estão o Youtube e o Google Classroom, duas das principais ferramentas utilizadas atualmente no EaD Aula Paraná (disponível para Android e iOS), e que, segundo a Unesco, encontram-se entre as melhores do mundo para serem usadas neste momento de pandemia. Além disso o Estado tem ofertada sinal de TV Aberta, pacotes de 3G e 4G gratuitos e até atividades impressas para aqueles que moram em áreas mais afastadas.

CAMINHO CERTO

Para o Secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, o EaD/Aula Paraná está no caminho certo, dentro de tudo o que é proposto pelas principais autoridades e lideranças mundiais em Educação.

“Nosso objetivo aqui no Paraná vai ao encontro com tudo o que está sendo proposto pela Unesco durante essa pandemia global, inclusive utilizando plataformas que estão nessa lista, como Youtube e Classroom”, destacou o Secretário.

“Fizemos e estamos fazendo de tudo para que nossas crianças e jovens não sofram tão gravemente as consequências desta pandemia e possam seguir com seu desenvolvimento neste ano ímpar que estamos vivendo”, completou.

MITIGAR EFEITOS

Com a inesperada interrupção das aulas presenciais e fechamento das escolas ao redor do mundo devido ao coronavírus, estima-se que mais de 1,2 bilhão de alunos tenham sido afetados em 186 países de todos os continentes.

Buscando mitigar os efeitos sociais, de desenvolvimento e econômicos na vida destes estudantes, a Unesco criou a Coalizão Global de Educação (Global Education Coalition), com uma série de alternativas e recomendações para que o impacto da mudança abrupta na rotina das crianças seja menor. E, seguindo todas estas recomendações, o Paraná tem sido um exemplo positivo de atuação.

De acordo com a Unesco, sem a aplicação de soluções EaD, os efeitos para os estudantes serão desastrosos e vão desde pequenos problemas comportamentais e de sociabilização, problemas de nutrição e até mesmo grandes ondas de estresse entre alunos e professores, causando interrupção da aprendizagem ou ainda culminar no abandono escolar.

Por isso o Paraná, por meio do seu EaD tem atuado de maneira firme para manter os alunos ativos e em sala de aula virtuais, seguindo com seu calendário escolar e mantendo o ciclo normal de desenvolvimento destes alunos.

FUTURO PÓS-PANDEMIA

Para os líderes da organização estas alternativas propostas servirão também para as mudanças futuras dos sistemas de educação ao redor do mundo, permitindo a criação de sistemas cada vez mais inclusivos e igualitários:

“Esta Coalizão é um apelo a uma ação coordenada e inovadora para desbloquear soluções que não só apoiarão alunos e professores agora, mas também através do processo de recuperação e no longo prazo, com foco principal na inclusão e na equidade”, resumiu Audrey Azoulay, diretor geral da Unesco no portal da Coalizão.

GLOBAL EDUCATION COALITION

A Global Education Coalition é uma rede de apoio criada pela organização que, entre outras ações, investe esforços em buscar soluções e alternativas de aprendizagem e ensino remotos (EaD) para “mitigar os efeitos disruptivos causados pelo Covid-19″ e também “avançar no desenvolvimento de sistemas de educação mais abertos e flexíveis para o futuro”.

No portal da organização, ela se apresenta como uma apoiadora dos países no desenvolvimento destas alternativas para Educação durante a pandemia: “a Unesco está apoiando os países em seus esforços para mitigar o impacto imediato do fechamento de escolas, particularmente para comunidades mais vulneráveis e desfavorecidas, e para facilitar a continuidade da educação para todos por meio de aprendizado remoto”.

A Coalizão é encabeçada pela Unesco e reúne, até o momento, mais de 70 organizações, empresas, ONGs e canais de TV. Entre elas estão:

Organização Mundial da Saúde – OMS

Organização Internacional do Trabalho – OIT

Unicef

Banco Mundial

OECD

Google

Microsoft

Facebook

BBC

A lista completa de integrantes da Global Education Coalition, da Unesco, pode ser acessada clicando neste link.

Texto: Agência de Notícias do Paraná