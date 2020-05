Aumentam casos de violência doméstica durante a pandemia

A Guarda Municipal de Araucária fez um balanço das recentes ocorrências envolvendo violência doméstica, e constatou que nesse período de isolamento social provocado pelo coronavírus, houve um aumento significativo dos casos. Somente entre a sexta feira, 8 de maio, até a madrugada de domingo, dia 10, foram 12 as chamadas atendidas pela GMA relacionadas à Lei Maria da Penha. Em duas delas, o suposto agressor chegou a ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

As situações de violência são diversas, envolvendo desde discussões acaloradas, onde a Guarda é chamada pela vítima ou vizinho e consegue mediar o conflito, até casos de quebra de medidas protetivas, com o agressor chegando ao extremo de fazer ameaças de morte e agredir a vítima fisicamente. Segundo a GM, na maioria das ocorrências, quando a equipe chega, não há interesse na representação por parte da ofendida, ou então o agressor já saiu do local.

Diante desse número preocupante, a GM lembra que as denúncias contra este tipo de crime podem ser feitas pelos telefones disponíveis da Guarda Municipal, como o 153, o 3642-1226 ou pelo aplicativo 153 Cidadão. As vítimas que possuem medidas protetivas que são monitoradas pela Patrulha Maria da Penha, contam ainda com o “botão do pânico”, canal exclusivo para pedir ajuda em situações de risco à sua integridade.

Na Polícia Militar de Araucária, as chamadas na central, relacionadas à Lei Maria da Penha, também aumentaram nos últimos meses, porém, a grande maioria resultou em fato não constatado. Segundo levantamento da PM, em janeiro foram registradas 39 chamadas, sendo 10 casos confirmados; em fevereiro foram 32 chamadas, sendo 11 casos confirmados; em março o número subiu para 46 chamadas, sendo constatados 14 casos; e em abril, foram 49 chamadas, resultando em 8 casos.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1212 – 14/05/2020