Auto Peças Araucária’s homenageia mecânicos com uma big festa

Quem nunca passou por uma situação de aperto e precisou de um mecânico? São eles, os chamados “médicos dos carros”, os principais responsáveis em manter a frota brasileira circulando. A Auto Peças Araucárias’s reconhece a importância desses profissionais e faz questão de homenageá-los. No sábado, 14 de dezembro, a empresa realizou o encerramento da 3ª edição da Campanha do Mecânico, cujo dia é lembrado em 20 de dezembro. E dessa vez a festa não foi diferente dos demais anos, marcada pela alegria contagiante dos participantes e muita comida e bebida. Teve leitão recheado, costela, maionese e saladas, além de chopp geladinho.

Mas sem dúvida, a atração mais esperada é sempre o sorteio dos valiosos prêmios entre os mecânicos que participaram da campanha, que começou em abril. Nesta edição o 1º prêmio foi um elevador automotivo, uma parafuseira de impacto e um compressor de ar; o 2º prêmio foi uma TV 55 polegadas; o 3º e 4º vales compras de R$1.500 para gastar na auto peças; o 5º mais uma TV 32 polegadas; o 6º foi um sangrador de freios: o 7º um teste de fluído de freios; do 8º ao 12º foram kits de ferramentas com 143 peças: o 13º uma bancada de lavar peças; e o 14º e 15º coletores para troca de óleo. Além disso, todos os mecânicos ganharam camisetas e canecas personalizadas.

Segundo o proprietário da Auto Peças Araucária’s, Pedro Ricardo Schwingel, mais de 200 empresas estiveram na confraternização. “Esta é uma campanha de fidelidade, que contou com a participação das oficinas mecânicas que são nossos clientes. A festa de encerramento também é uma maneira que encontramos de homenagear essa classe tão importante, que garante não apenas a qualidade dos nossos veículos, mas também oferece segurança a todos os motoristas”, comentou o empresário. Ele agradece ainda a confiança e preferência das empresas e deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. “Só recebemos elogios, e isso mostra que estamos no caminho certo. 2019 foi um ano de grandes realizações, onde também fomos agraciados com o prêmio Melhores do Ano, demonstrando o reconhecimento da população araucariense pelos nossos serviços”, festejou.

Confira os ganhadores da Campanha do Mecânico

1º Kit elevador – Renato Maria (Auto Center Bugão)

2º TV 55’’ – Luiz Artur Guimarães

3º Vale compras de R$ 1.500 – Jefersson dos Santos

4º Vale compras de R$ 1.500 – Romildo da Silva

5º TV 32” – Rafael Vieira

6º Sangrador de freios – Jefferson Hubel

7º Teste de fluído de freios – Luiz Carlos Ignaszewski

8º Kit ferramentas – Joel Sebastião Leal de Lima

9º Kit ferramentas – Luiz Henrique de Oliveira do Carmo

10º Kit ferramentas – Gerson de Souza

11º Kit ferramentas – Takuma Auto Center Ltda – MA

12º Kit ferramentas – Jonatan Miranda

13º Bancada de lavar peças – Neuri Bocart Tnuz

14º Coletor troca de óleo – Zenilton Lima de Mello ME

15º Coletor troca de óleo – João Carlos Figura

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: Jornal O Popular

Publicado na edição 1194 – 19/12/2019