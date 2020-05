Autoescolas são autorizadas a retomar aulas teóricas em ambiente virtual

O Detran-PR autorizou os Centros de Formação de Condutores (CFC) a realizar aulas técnico-teóricas na modalidade de ensino remoto, pelo menos enquanto durar a pandemia de Covid-19. A retomada foi liberada a partir desta segunda-feira, 11 de maio, assim como foram liberadas as aulas práticas de direção veicular. A partir da próxima segunda-feira, 18, também recomeçam as provas teóricas no Detran para a 1ª habilitação, reabilitação e reciclagens de condutores que fizeram curso na modalidade EAD. Os exames práticos de direção estarão autorizados a partir do dia 25 deste mês. Os procedimentos que deverão ser cumpridos quanto à realização das aulas práticas e dos exames, com os devidos cuidados necessários, serão regulamentados e divulgados aos CFC e Unidades Operacionais do Detran.

O chefe da 73° Ciretran Araucária, Sergio Andrade, lembra que “os agendamentos precisam ser feitos pelos próprios CFCs, pois a Ciretran ainda está fechada”. No entanto, os agendamentos serão restritos, assim como a quantidade de alunos presentes na sala, evitando o contato e mantendo o distanciamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Também devem ser usadas máscaras e álcool em gel.

Regras

Os CFCs só poderão utilizar as plataformas de ensino remoto que estejam devidamente homologadas pelo Detran-PR, as quais devem atender os requisitos de segurança constantes na Deliberação nº 189/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e na Instrução Normativa 002/2020 do Detran-PR. A plataforma deve, obrigatoriamente, fazer a validação biométrica facial do instrutor de trânsito e dos candidatos, na abertura e no término da aula, além de monitorar a permanência de ambos na sala virtual durante todo o período.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1212 – 14/05/2020