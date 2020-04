Avançou na ex e parou na cadeia

No domingo, 25 de abril, por volta das 19 horas, a Polícia Militar foi chamada na rua Miguel Durau, na localidade de Lagoa Grande, para atender mais um caso de violência doméstica. A vítima relatou à equipe que já vinha sofrendo ameaças do ex-companheiro e naquele dia ele havia lhe agredido. O homem também teria ameaçado uma pessoa em via pública.

Diante das agressões, a mulher decidiu representar contra o ex e ele foi conduzido pela PM até a Delegacia de Araucária para os procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020