“Bad Boys para Sempre” e “Os Órfãos” chegam às telonas para fechar o primeiro mês de 2020 em grande estilo

Janeiro está chegando ao fim, mas nas telonas novos filmes estreiam para animar o fim de semana dos cinéfilos de plantão. A franquia policial “Bad Boys”, que foi um grande sucesso nos anos 90, retorna às salas de exibição em grande estilo e “Os Órfãos”, adaptação de um livro clássico de terror, promete assustar até os mais corajosos.

Após 25 anos sem nenhum filme, a franquia estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, volta a brilhar nas telonas. “Bad Boys para Sempre”, vem sendo avaliado pela crítica como um dos melhores filmes da saga, se não o melhor. Com um roteiro focado na ação e na comédia, o par de protagonistas é a aposta principal do longa, que apesar de não tentar reinventar a roda, consegue trazer novos elementos à franquia, deixando o público vidrado. Sendo um sucesso de bilheteria e crítica, a sequência promete dar início a mais uma série de filmes, com os novos personagens e suas estrelas principais.

Leia a sinopse

Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

Veja o trailer

As obras de Henry James sempre rendem ótimas adaptações para as telonas, e com “Os Órfãos” não podia ser diferente. Sob a direção de Floria Sigismondi e produção de Steven Spielberg, o longa de terror é assertivo na criação de um ambiente com atmosfera aterrorizante e em sua escolha de elenco. Ambientado nos anos 90, o longa busca causar dúvidas nos expectadores em relação aos acontecimentos fantasmagóricos e a estabilidade mental de sua protagonista, a história gira em torno de dois irmãos órfãos e de sua nova baba em uma mansão quase abandonada e cheia de “moradores” inconvenientes. Contando com grandes nomes de Hollywood como Mackenzie Davis, Brooklynn Prince e Finn Wolfhard o filme tem tudo para ser um grande sucesso nas bilheterias e conquistar os fãs do gênero.

Leia a sinopse

Kate (Mackenzie Davis) é uma jovem professora, contratada para trabalhar como governanta na mansão de um homem rico. Na casa, localizada em Essex, nos arredores de Londres, vivem também Flora (Brooklyn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), sobrinhos órfãos de seu patrão. No entanto, ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos.

Veja o trailer