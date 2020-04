Bairros da cidade ficarão sem água nesta terça-feira, 7

A Sanepar informou a tabela atualizada do sistema de rodízio de Curitiba e Região Metropolitana para o período de 7 a 9 de abril, com normalização no dia 10. Araucária sofrerá com o corte no abastecimento nesta terça-feira, 7 de abril, a partir das 8h. Os bairros afetados serão: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera. Ab normalização é prevista para as 8h do dia seguinte.

A orientação é que os moradores façam uso racional da água, atentando para os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção do Coronavírus (Covid-19). A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal. Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem.

A recomendação da ABNT é que os imóveis tenham caixa d’água compatível com o tamanho da família, com reservação suficiente para 24 horas.

A Sanepar reitera que as áreas de produção, tratamento, distribuição e controle operacional permanecem trabalhando 24 horas por dia.

AVISOS POR SMS

Mensagem de texto para o celular) com avisos de falta d´água e outras orientações aos clientes que cadastrarem o seu telefone e autorizarem o envio das mensagens. A atualização dos dados cadastrais pode ser feita no no aplicativo Sanepar Mobile ou no site (na aba Clientes – Outros Serviços – Atualização Cadastral). Para qualquer acesso, o cliente precisa do número da matrícula do imóvel.

Hoje, no Estado, cerca de 2 milhões de clientes já cadastrados para receber avisos em seu telefone celular.

CAIXA D´ÁGUA

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Texto: Agência de Notícias do Paraná